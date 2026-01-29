Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile bir araya geldi. Görüşmede Karayolları Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Karayolları Komitesi arasında yeni bir iş birliği dönemini başlatan Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makhkamov ve heyetini Bakanlık'ta misafir ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma projelerimizdeki işbirliğimizi, stratejik ortaklık hedeflerimizi ve sektördeki gelecek vizyonumuzu kapsamlıca değerlendirdik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Özbekistan Karayolları Komitesi arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatan mutabakat zaptını imzaladık. Ortak tarih ve kültürle birbirine bağlı iki kardeş ülke olarak, ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmeye ve bağlarımızı her alanda büyütmeye kararlıyız"

