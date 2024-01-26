Altay Bayındır Manchester United'da ilk maçına çıkacak! Erik ten Hag resmen duyurdu
Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve henüz forma şansı bulamayan Türk kaleci Altay Bayındır, İngiltere kariyerindeki ilk maçına FA Cup'ta çıkacak.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Milli kaleci, İngiliz ekibinin FA Cup 4’üncü Turu’nda 2. Lig ekibi Newport County ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada ilk maçına çıkacak.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın yokluğunda maça ilk 11’de başlayacak.
ALTAY BAYINDIR İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Altay Bayındır, Newport County’ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.
Rodney Parade Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 28 Ocak Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, "Altay Bayındır, pazar günü Newport County maçında kalede olacak. Türkiye'de büyük bir kulüpte büyük baskı altında oynadı, dolayısıyla bununla nasıl başa çıkacağını biliyor. Altay, maçı sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi