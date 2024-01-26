Altay Bayındır Manchester United'da ilk maçına çıkacak! Erik ten Hag resmen duyurdu

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve henüz forma şansı bulamayan Türk kaleci Altay Bayındır, İngiltere kariyerindeki ilk maçına FA Cup'ta çıkacak.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 17:37 - Güncelleme:

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