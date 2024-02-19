Ancelotti 2 puanın acısını Arda Güler'den çıkardı! 'Ben delirmedim'

La Liga'nın 25. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda karşı karşıya gelen Real Madrid'de Ancelotti'nin Arda Güler'e verdiği taktik oldukça dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano engeline takıldı. Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçen Madrid, Raul De Tomas'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Milli futbolcu Arda Güler, Rayo Vallecano maçının 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Carlo Ancelotti, genç yıldızın pozisyonunu değiştirdi ve ondan yapması gerekenleri oyuna girmeden önce anlattı. Ancelotti'nin Arda Güler'e verdiği taktikteki Modric detayı dikkatlerden kaçmadı.

JOSELU'YA RAUL DE TOMAS KARŞILIK VERDİ

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Joselu'nun 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 ö öne geçti. Ev sahibi ekip ise 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.

CARVAJAL KIRMIZI GÖRDÜ

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 87. dakikasında Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin uzatma bölümlerinde Dani Carvajal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid zirve yarışında yara alırken, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.

SEN MERKEZDE YER ALACAKSIN SENİN GÖREVİN BU

Teknik direktör değişikliğine giden ve Real Madrid karşısında etkili bir futbol sergileyen Rayo Vallecano, Los Galacticos'a fazla fırsat şansı tanımadı. Carlo Ancelotti oyuna müdahalelerde bulundu. İtalyan teknik adam 70'de Rodrygo ve Toni Kroos'u oyuna aldı.

75'inci dakikada Vazquez'in yerine Carvajal'i oyuna alan İtalyan teknik adam Arda Güler'i 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil etti.

Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadan önce genç yıldıza neler yapacağını anlattı. İtalyan teknik adam Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştirerek "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu" dedi.

Arda Güler, Rayo Vallecano maçında yaklaşık 9 dakikada sahada kaldı. İspanyol basını fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Arda Güler'in yeni sezonda başka bir takıma kiralanabileceğini öne sürdü.

ARDA GÜLER MİLAN'A GİDEBİLİR

İspanyol basınından SPORT'un haberinde Real Madrid'in Arda Güler'i yaz aylarında kiralamayı düşündüğü ve İtalyan devi Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği yazıldı. Öte yandan Milan'ın orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya büyük ilgi gösterdiği yazıldı.. Los Blancos'un süper yıldızı Brahim Diaz'ın kulüpte geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Real'den bir oyuncuyu kiralayarak büyük bir başarı elde etmişti.

REAL MADRİD BİR KARAR VERECEK

Haberde; Arda Güler'in aldığı sürenin az olması nedeniyle, kiralık bir hamlenin kariyeri için doğru bir karar gibi göründüğü ve birçok kulübün oyuncuya ilgi gösterdiği bildirildi.

Güler'in olası kiralık transferinin başarısına bağlı olarak Real Madrid'in oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında bir karar vermesi bekleniyor.