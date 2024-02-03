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    • Antalyaspor - Fenerbahçe canlı | İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'dan sürpriz karar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Antalyaspor - Fenerbahçe canlı | İsmail Kartal ve Sergen Yalçın&#039;dan sürpriz karar
    Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal, ilk 11'de değişikliğe giderek sürpriz bir karara imza attı.

    Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

    Sarı lacivertlilerde milli takımında olan Osayi-Samuel ve sakatlığı devam eden Fred karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Sarı kart sınırında bulunan Batshuayi ve Alexander Djiku karşılaşmada kart görmesi durumunda Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek. Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.

    Antalyaspor - Fenerbahçe canlı | İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'dan sürpriz karar

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK DEFA OYNAYACAK

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Antalyaspor deplasmanına ilk 11'de başlayacak.

    27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.

    FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

    Sarı-lacivertli takımda  Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

    Ayrıca henüz hazır olamayan Becao ve Bragantino'ya imza atacak Lincoln Henrique kadroda yer almadı.

    ANTALYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

    Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Bytyqi, Larsson, Buksa

    Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeÇağlar Söyüncü
    Haberler > Spor > Antalyaspor - Fenerbahçe canlı | İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'dan sürpriz karar
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