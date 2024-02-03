Antalyaspor - Fenerbahçe canlı | İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal, ilk 11'de değişikliğe giderek sürpriz bir karara imza attı.

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Sarı lacivertlilerde milli takımında olan Osayi-Samuel ve sakatlığı devam eden Fred karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Batshuayi ve Alexander Djiku karşılaşmada kart görmesi durumunda Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek. Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK DEFA OYNAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Antalyaspor deplasmanına ilk 11'de başlayacak.

27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Ayrıca henüz hazır olamayan Becao ve Bragantino'ya imza atacak Lincoln Henrique kadroda yer almadı.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Bytyqi, Larsson, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko