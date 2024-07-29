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Antalyaspor'dan ilginç açıklama! Hazırlık maçı 27. dakikada bitirildi

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Antalyaspor&#039;dan ilginç açıklama! Hazırlık maçı 27. dakikada bitirildi

Spor Haberleri

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, BF Sepahan ile oynanan hazırlık maçının 27. dakikasında sonlandırıldığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, BF Sepahan ile oynanan hazırlık maçının 27. dakikada bitirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Antalyaspor ile BF Sepâhân arasında oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Brezilyalı hocası Alex ile oynadığı tüm hazırlık maçlarını kaybeden Akdeniz ekibinin performansı düşündürdü.

Antalyaspor'dan ilginç açıklama! Hazırlık maçı 27. dakikada bitirildi - 1. Resim

ANTALYASPOR'UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARININ SONUÇLARI

3-2 - Akron Togliatti 

2-1 - Al-Khor FC

1-0 - Sivasspor

3-0 - BF Sepâhân

Düzenleyen:  - Spor
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