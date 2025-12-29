Britanyalı boksör Anthony Joshua, Nijerya’da Lagos–Ibadan otoyolunda meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı olarak kurtuldu.

İngiliz eski ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'nın Ogun eyaletinde iki kişinin ölümüne neden olan bir trafik kazasına karıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Punch gazetesinin haberine göre; Joshua'nın içinde bulunduğu araç, Lagos-Ibadan otoyolunda bir kamyonla çarpıştı.

İki kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı şekilde kurtulan Joshua’nın yüzünü tuttuğu ve acı içinde olduğu görüldü.

JOSHUA HASTANEYE KALDIRILDI

Ogun Eyaleti Polis Komiseri Lanre Ogunlowo, Joshua’nın tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

