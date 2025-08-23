Antrenmana yine çıkmadı! Barış Alper Yılmaz'dan tek cümlelik açıklama

Sarı-kırmızılılarda transferi yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. NEOM SC'ye transferine henüz onay çıkmayan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son antrenmana da katılmadı.

NEDEN ANTRENMANLARA KATILMADIĞI BELLİ OLDU

HT Spor'da yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Kayserispor kafilesinde de büyük olasılıkla yer almayacak. 3-4 gündür antrenmanlara çıkmayan yıldız futbolcunun bu davranışının sebebinin de belli olduğu öne sürüldü.

BARIŞ'TAN TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz'ın sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ve son idmana da katılmayacağını bildirdiği iddia edildi. Barış Alper'in "Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Galatasaray formasıyla 158 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 28 gol ve 22 asistlik performansla toplam 50 gole katkı sağladı.