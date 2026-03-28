Arda Güler’in Romanya duvarını yıkan nefis asisti dünyanın diline düştü. The Athletic'te yapılan değerlendirmede, “Tarafsızların çoğu, Türkiye’nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü üzerlerinde olacak.” denildi.

Millîlerin Romanya zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu ve öne çıkan isim hiç kuşkusuz harika bir asiste imza atan Arda Güler’di. İşte öne çıkan yorum ve değerlendirmeler…

The Athletic: “Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi. Tarafsızların çoğu, Türkiye’nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler’in Romanya’ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, ‘o anları’ oluşturabilecek oyunculara sahipler.”

Marca: Arda ile dünyanın sonuna kadar… Güler’in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul’da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002’de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi.

AS: Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor… Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası’na geri dönmek için ilk adımı attı. Ve bunu, sahadan alkışlarla ayrılan Arda Güler sayesinde başardı. Real Madridli oyuncu, sahada takıma liderlik ederek ve skorda belirleyici rol oynayarak kilit isim oldu.

Corriere dello Sport: Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var. Türkiye’nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve ‘ay-yıldızlıları’ salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı.

