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Arda ile Salih dev randevuda! Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda ile Salih dev randevuda! Avrupa&#039;nın en büyüğü belli oluyor
Uefa Şampiyonlar Ligi, Wembley Stadı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley’de kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol devi Real Madrid, bu gece Avrupa’nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonundaki dev finale, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. 22.00’da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma TV8 ekranlarından yayınlanacak.

REAL NAMAĞLUP GELDİ

Bu dev finalle birlikte iki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 15. defa rakip olacak. İki takım arasında daha önce Devler Ligi’nde oynanan müsabakalarda Real Madrid altı, Borussia Dortmund da üç kere galip gelen taraf oldu. Oynanan beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Finalin sürpriz takımı Borussia Dortmund ile bu sezon Devler Ligi’nde finale kadar namağlup gelen Real Madrid, Wembley’de kazanırsa bu sezon üçüncü kupasını alacak.

TÜRK FİNALİ... LONDRA'DA İLK YAŞANACAK

Real Madrid’de Arda Güler, Dortmund’da ise Salih Özcan dev finalde hocalarından görev bekleyecek. Şampiyonlar Ligi kupası ilk defa A Millî Takım forması giyen bir Türk oyuncunun elinde yükselecek. Yıldıray (Leverkusen), Hamit (Bayern Münih), Nuri (Dortmund) ve Hakan (İnter) kupayı finalde kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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