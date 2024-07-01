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Arda Turan, Beşiktaşlı yıldızı ikna etti! Milli oyuncu Eyüpspor'da

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Arda Turan, Beşiktaşlı yıldızı ikna etti! Milli oyuncu Eyüpspor&#039;da
Beşiktaş, Umut Meraş, Eyüpspor, Haber

Spor Haberleri

Umut Meraş, Beşiktaş ile yollarını ayırdığını açıklayarak veda etti. Milli oyuncunun yeni sezonda Eyüpspor'da oynaması bekleniyor.

Yeni sezonda Beşiktaş'ta düşünülmeyen Umut Meraş, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Eyüpspor ile anlaşan milli oyuncu, "Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Beşiktaşlı yıldızı ikna etti! Milli oyuncu Eyüpspor'da - 1. Resim

UMUT MERAŞ'TAN BEŞİKTAŞ'A VEDA

Değerli Beşiktaş Camiası,

Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.

Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım.

Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla.

 

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Düzenleyen:  - Spor
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