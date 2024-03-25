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Arda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadı

Düzenleyen:
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Arda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadı

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile şampiyonluğa yürüyen Arda Turan, kariyerindeki en iyi 5 hocayı sıraladı. Turan'ın Fatih Terim'i ilk sıraya koymaması dikkat çekti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp sosyal medyasında çalıştığı en iyi teknik direktörleri açıkladı.

Atletico Madrid'de beraber çalıştığı Diego Simeone'yi ilk sıraya yerleştiren Turan, Galatasaray ve A Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim'i ikinci sıraya yerleştirdi.

Arda Turan, kariyerindeki en iyi hocaları açıkladı! Fatih Terim’i ilk sıraya koymadı - 1. Resim

ARDA TURAN, FATİH TERİM'İ İKİNCİ SIRAYA KOYDU

Üçüncü sıraya Galatasaray'da hocalığını yapan Hollandalı Frank Rijkaard'ı koyan Arda Turan, 4'e Ersun Yanal, son sıraya ise Luis Enrique'yi koydu.

Arda Turan, Fatih Terim'i listenin en tepesine koymaması taraftarların dikkatini çekti.

Daha önce Simeone hakkında övgü dolu sözler kullanan Arda Turan, şu ifadeleri dile getirmişti:

Diego Simeone ve Luis Enrique'den çok şey öğrendim. Simeone'nin defansif bakış açıma etkisi çok büyük. Enrique'den de hücum aksiyonları ve saha yerleşimi ile ilgili önemli bilgiler edindim. Taktiğin yanı sıra bu iki isimden futbolculara karşı olabildiğince açık olmanın önemini öğrendim. Beni en çok etkileyen bu olmuştu.

Tekrar taktiksel olarak konuşursak Simenoe'den takımın pozisyon alması, sağlamlığı, savunmada birlikte hareket etmesi, pres yapması, 4-4-2'de rakibi karşılaması, bloklar arasındaki pas akışı ve toplu oyun organizasyonu gibi konularda çok şey öğrendim. Luis Enrique'den ise takımı nasıl konumlandıracağımı, rakip savunmaya karşı nasıl çözüm bulacağımı, farklı durumlarda sahaya nasıl yerleşip oyuna tepki vereceğimi öğrendim.

Düzenleyen:  - Spor
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