Arda Turan'a müjdeli haber! Resmen açıklandı! Cezası deprem etkisi yapmıştı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türk takımların ceza yağdırmıştı. 5'i Süper Lig'den 1'i, 1.Lig'den olmak üzere 6 Türk takımına transfer yasağı getirilmişti. Bunlardan biri de Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'du. Ancak müjdeli haber kısa zamanda geldi. Eyüpspor'un transfer yasağı kaldırıldı.

FIFA'nın internet sitesinden, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre bir Süper Lig takımına süresiz, dört Süper Lig ve bir 1. Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirildi. Yapılan açıklamaya göre ceza alan takımlar şöyleydi.

-Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a süresiz,

-Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor’a da 3’er dönem

-Trendyol 1. Lig’den de Eyüpspor’a 3 dönem

EYÜPSPOR'DAN JET HIZIYLA AÇIKLAMA

FIFA'nın bu kararı sonrası Eyüpspor cephesinden hemen bir açıklama gelmişti. Şampiyonluğa giden takımın X hesabından yapılan açıklamada, yasak nedeninin swift sisteminde yaşanan problem sebebiyle ödemenin gerçekleşmesinden olduğunu duyurmuş ve açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.00 Euro transfer bedeli taksidinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır."

ARDA TURAN'A MÜJDELİ HABER

Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor yeni bir duyuru daha yaparak yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov’un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü’ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibarıyla ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.