Arjantinli yıldız transfer dönemine damga vurdu! Paredes, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Leandro Paredes, Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde peşinden koştuğu Leandro Paredes, Süper Lig'den teklif aldığını itiraf etti.

Arjantin Milli Takımı'nın El Salvador'u 3-0 yendiği maçın ardından konuşan yıldız oyuncu, "Roma'da güzel günler geçirdiğimi söylesem yanlış olmaz. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle farklı bir geçiş yaşadık. İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

PAREDES'TEN SÜPER LİG İTİRAFI

PSG'den ayrılacağı dönem Türkiye'den teklif aldığını doğrulayan Arjantinli yıldız, "PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim." dedi.

Bu sezon Serie A ekibiyle 38 maça çıkan Paredes, 3 gol atıp 7 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe, Paredes'in yerine Fred, Galatasaray ise Tanguy Ndombele'yi transfer etmişti.