İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Chelsea ve Southampton yarı finale yükseldi. Premier Lig lideri Arsenal, Championship'te mücadele eden Southampton'a mağlup olarak elendi.

Günün ilk çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u "hat-trick" yapan Erling Haaland ve Antoine Semenyo'nun golleriyle 4-0 yenerek son 4 takım arasına kaldı.

Chelsea, 3. lig temsilcisi Port Vale karşısında 7-0 galip gelerek yarı finalin yolunu tuttu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Jorrel Hato, Joao Pedro, Jordan Gabriel (kendi kalesine), Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao ve Alejandro Garnacho attı.

ARSENAL, SOUTHAMPTON'A ELENDİ

Championship'te mücadele eden Southampton ise evinde Premier Lig lideri Arsenal'ı 2-1 yenerek kupanın dışına itti. Ross Stewart ve Shea Charles'ın golleri, Southampton'a yarı final biletini getirdi. Konuk ekipte Viktor Gyökeres'in golü mağlubiyeti önleyemedi.

Kupada son yarı finalist, bugün West Ham United ile Leeds United arasındaki maçın galibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası