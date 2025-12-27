İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve zirveyi bırakmadı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Brighton'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

Topçular'a 3 puanı getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti. Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arsenal, puanını 42'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki 3 puan hasreti 5 maça çıkan Brighton ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı ağırlayacak. Brighton ise deplasmanda West Ham ile kozlarını paylaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası