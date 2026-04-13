Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, 1-1 sonuçlanan Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 22 yaşındaki oyuncui tepkiler sebebiyle paylaşımı sildi.

Galatasaray, Süper Lig'din 29'uncu haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılı ekipte top koşturan Yaser Asprilla, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

PUAN KAYBI SONRASI ASPRILLA'YA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşımında oldukça mutlu görünen 22 yaşındaki futbolcuya büyük tepki gösterfi. Kolombiyalı oyuncunun, söz konusu paylaşımını apar topar sildiği görüldü.

Yaser Asprilla'nın Instagram paylaşımı

9 MAÇTA 335 DAKİKA

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan genç kanat oyuncusu, İspanyol ekibi Girona'dan devre arası transfer döneminde kiralık geldiği Galatasaray'da 9 karşılaşmada 335 dakika süre aldı.

