Asprilla'nın fotoğrafı gündem oldu! Tepki gördü, silmek zorunda kaldı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, 1-1 sonuçlanan Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 22 yaşındaki oyuncui tepkiler sebebiyle paylaşımı sildi.
Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Yaser Asprilla'nın sosyal medyadaki paylaşımı taraftarların tepkisini çekti ve oyuncu paylaşımını sildi.
- Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Asprilla, maç sonrası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı ve bu durum taraftarların tepkisini çekti.
- Taraftarların tepkisi üzerine Kolombiyalı oyuncu paylaşımını apar topar sildi.
- Asprilla, kiralık oynadığı Galatasaray'da 9 maçta 335 dakika süre aldı.
Galatasaray, Süper Lig'din 29'uncu haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılı ekipte top koşturan Yaser Asprilla, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
PUAN KAYBI SONRASI ASPRILLA'YA TEPKİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşımında oldukça mutlu görünen 22 yaşındaki futbolcuya büyük tepki gösterfi. Kolombiyalı oyuncunun, söz konusu paylaşımını apar topar sildiği görüldü.
9 MAÇTA 335 DAKİKA
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan genç kanat oyuncusu, İspanyol ekibi Girona'dan devre arası transfer döneminde kiralık geldiği Galatasaray'da 9 karşılaşmada 335 dakika süre aldı.
