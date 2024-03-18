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Haberler > Spor > Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı var

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı var

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Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20&#039;de 2 Türk takımı var

Spor Haberleri  / -

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi. Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi.

Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.

IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı var - 1. Resim

AVRUPA'NIN İLK 20 TAKIMI

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Inter

4- Bayer Leverkusen

5- PSV

6- Union SG

7- Roma

8- Sporting

9- Atletico Madrid

10- Porto

11- Bayern Münih

12- Feyenoord

13- Fiorentina

14- Fenerbahçe

15- West Ham United

16- Barcelona

17- Milan

18- Arsenal

19- Galatasaray

20- Benfica

Düzenleyen:  - Spor
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