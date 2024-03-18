Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı var
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi. Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi.
Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.
IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.
AVRUPA'NIN İLK 20 TAKIMI
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Inter
4- Bayer Leverkusen
5- PSV
6- Union SG
7- Roma
8- Sporting
9- Atletico Madrid
10- Porto
11- Bayern Münih
12- Feyenoord
13- Fiorentina
14- Fenerbahçe
15- West Ham United
16- Barcelona
17- Milan
18- Arsenal
19- Galatasaray
20- Benfica
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