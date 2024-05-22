Avrupa'nın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 20'de yer alan Türk takımları olarak ön plana çıktı.
Bu sezon İngiltere'de şampiyon olan Manchester City zirvede yer alarak şaşırtmadı.
IFFHS'YE GÖRE AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMLARI
1- Manchester City: 416 puan
2- Real Madrid: 326 puan
3- Bayer Leverkusen: 305 puan
4- Inter: 295 puan
5- Bayern Münih: 264 puan
6- Roma: 263,5 puan
7- Atletico Madrid: 250 puan
8- Atalanta: 248 puan
9- Barcelona: 244 puan
10- Arsenal: 242 puan
11- Liverpool: 241 puan
12- PSG: 240 puan
13- Milan: 230 puan
14- Sporting: 228 puan
15- Borussia Dortmund: 223 puan
16- FENERBAHÇE: 219 puan
17- Benfica: 215 puan
18- Porto: 212 puan
18- Leipzig: 212 puan
19- PSV: 211,5 puan
20- GALATASARAY: 211,5 puan