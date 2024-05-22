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Avrupa'nın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı

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Avrupa&#039;nın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 20&#039;de 2 Türk takımı yer aldı
Iffhs, Fenerbahçe Ve Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 20'de yer alan Türk takımları olarak ön plana çıktı.

Bu sezon İngiltere'de şampiyon olan Manchester City zirvede yer alarak şaşırtmadı. 

Avrupa'nın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı - 1. Resim

IFFHS'YE GÖRE AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMLARI

1- Manchester City: 416 puan

2- Real Madrid: 326 puan

3- Bayer Leverkusen: 305 puan

4- Inter: 295 puan

5- Bayern Münih: 264 puan

6- Roma: 263,5 puan

7- Atletico Madrid: 250 puan

8- Atalanta: 248 puan

9- Barcelona: 244 puan

10- Arsenal: 242 puan

11- Liverpool: 241 puan

12- PSG: 240 puan

13- Milan: 230 puan

14- Sporting: 228 puan

15- Borussia Dortmund: 223 puan

16- FENERBAHÇE: 219 puan

17- Benfica: 215 puan

18- Porto: 212 puan

18- Leipzig: 212 puan

19- PSV: 211,5 puan

20- GALATASARAY: 211,5 puan

 

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