Avrupa'nın en iyi futbol takımları açıklandı! İlk 20'de 2 Türk takımı yer aldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Mayıs 2024 13:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 13:36 - Güncelleme:

Iffhs, Fenerbahçe Ve Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını belirledi.