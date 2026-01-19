Anadolu Ajansı
Avustralya Açık: Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi belli oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda Macar sporxu Anna Bondar ile eşleşti.
Özetle
Kaydet
Spor 52 dk önce
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ta ikinci turundaki rakibi Anna Bondar oldu.
- Anna Bondar, ilk turunda Elizabeth Mandlik'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
- Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki maç 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Zeynep Sönmez'in, Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu.
Turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Anna Bondar ile klasmanın 182'inci basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı. Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR