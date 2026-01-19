Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda Macar sporxu Anna Bondar ile eşleşti.

Zeynep Sönmez'in, Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu.

Zeynep Sönmez

Turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Anna Bondar ile klasmanın 182'inci basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı. Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

