Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı. Sarı lacivertli camiaya her konuda desteğe hazır olduğunu belirten Yıldırım, "Kimin başkan olacağına ben karışmam. Aday değilim" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım,2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı yönündeki kararını duyurdu.

"ADAY DEĞİLİM"

Fenerbahçe'ye her konuda destek vermeye hazır olduğunu ancak başkanlığı düşünmediğini kaydeden Yıldırım, Murat Zorlu'ya yaptığı açıklamada, "Kimin başkan olacağına ben karışmam. Fenerbahçe'de camianın önde gelen isimleri bir araya gelsin, Murat Ülker'i, Ferit Şahenk'i.. Bunlar arasından bir başkan seçilebilir. Ben maddi destek de veririm, devletle konuşulurken de gelirim. Ama aday değilim." dedi.

Aziz Yıldırım

20 YIL GÖREV ALMIŞTI

1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Yıldırım, kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık koltuğunda kalan isimdi.

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.

Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.

Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.

Yıldırım, daha sonra bir kez daha aday olmuş ancak Koç karşısında yine kaybetmişti.

