İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım için Muğla'da lokma döküldü: Birlik beraberlik mesajı
Fenerbahçe taraftar grubu Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar (KFY) tarafından Muğla’da Başkan Aziz Yıldırım için düzenlenen lokma hayrında, taraftarlar ve vatandaşlar bir araya geldi.
Özetle DinleAziz Yıldırım için Muğla'da lokma döküldü: Birlik ...
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Spor 10 dk önce
Fenerbahçe'de kongre sürecinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarı-lacivertli renklere gönül verenleri buluşturan bir etkinlik gerçekleştirildi.
- KFY Muğla, Başkan Aziz Yıldırım için lokma hayrı düzenledi.
- Etkinliğe Fenerbahçe taraftarları ve Muğlalı vatandaşlar ilgi gösterdi.
- Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar Muğla İl Başkanı Niyazi Zaifoğlu, organizasyonun amacının Muğla'da birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirtti.
- Zaifoğlu, lokma dökülme sebebinin Başkan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını alması olduğunu söyledi.
- Aziz Yıldırım ve yönetimine başarılar dilendi.
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Fenerbahçe Kulübü’nün kongre sürecinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarı-lacivertli renklere gönül verenleri buluşturan bir etkinlik gerçekleştirildi.
KFY Muğla, Başkan Aziz Yıldırım için lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe taraftarları ve Muğlalı vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte konuşan Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar Muğla İl Başkanı Niyazi Zaifoğlu, organizasyonun amacına dikkat çekerek, "Muğla’da birlik ve beraberliği sağlamak için başkanımız Aziz Yıldırım’ın şerefine lokma döktürüyoruz. Kendisi bugün mazbatasını alıyor. Aziz Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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