Fenerbahçe taraftar grubu Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar (KFY) tarafından Muğla’da Başkan Aziz Yıldırım için düzenlenen lokma hayrında, taraftarlar ve vatandaşlar bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü’nün kongre sürecinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarı-lacivertli renklere gönül verenleri buluşturan bir etkinlik gerçekleştirildi.

KFY Muğla, Başkan Aziz Yıldırım için lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe taraftarları ve Muğlalı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Muğla Menteşe'de Fenerbahçe taraftarları lokma hayrı düzenledi

Etkinlikte konuşan Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar Muğla İl Başkanı Niyazi Zaifoğlu, organizasyonun amacına dikkat çekerek, "Muğla’da birlik ve beraberliği sağlamak için başkanımız Aziz Yıldırım’ın şerefine lokma döktürüyoruz. Kendisi bugün mazbatasını alıyor. Aziz Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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