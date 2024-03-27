Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! 2 Nisan için kararını verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeyeceğini açıkladı. Ali Koç'un sözlerini değerlendiren Yıldırım, "Adını koymadan mücadele olmaz" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçı sonrası 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği açıklamıştı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalara göre; 2 Nisan'da Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak. Ali Koç ve yönetimi, kongre öncesinde eski yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulunacak.

AZİZ YILDIRIM KATILMAMA KARARI ALDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz" dedi.

'KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?'

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur" ifadelerini kullandı.