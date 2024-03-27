Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! 2 Nisan için kararını verdi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! 2 Nisan için kararını verdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım&#039;dan Ali Koç&#039;a cevap! 2 Nisan için kararını verdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeyeceğini açıkladı. Ali Koç'un sözlerini değerlendiren Yıldırım, "Adını koymadan mücadele olmaz" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçı sonrası 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği açıklamıştı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalara göre; 2 Nisan'da Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak. Ali Koç ve yönetimi, kongre öncesinde eski yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulunacak.

AZİZ YILDIRIM KATILMAMA KARARI ALDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz" dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! 2 Nisan için kararını verdi - 1. Resim

'KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?'

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalyaspor Başkanı Boztepe, Erden Timur'a cevap verdi! 'Hakkımız yendi, katledildi' - SporAntalyaspor Başkanı Boztepe, Erden Timur'a cevap verdi! 'Hakkımız yendi, katledildi'Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a cevap! Milli oyuncu Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyor - SporOrkun Kökçü'den Beşiktaş'a cevap! Milli oyuncu Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyorVitor Pereira Arda Güler hakkında konuştu! 'Damga vuracağından şüphem yok' - SporVitor Pereira Arda Güler hakkında konuştu! 'Damga vuracağından şüphem yok'Kerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın - SporKerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakınAli Koç'tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar! Vereceğimiz kararda kan, ter, gözyaşı olacak - SporAli Koç'tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar! Vereceğimiz kararda kan, ter, gözyaşı olacakFenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia'dan jeneriklik gol! Cezayirli oyuncu tribünleri kendinden geçirdi - SporFenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia'dan jeneriklik gol! Cezayirli oyuncu tribünleri kendinden geçirdiChamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber! Sahalara dönmeye hazırlanıyor - SporChamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber! Sahalara dönmeye hazırlanıyorKupa Voley'de şampiyon belli oldu! Arkas Spor ile Halkbank kapıştı - SporKupa Voley'de şampiyon belli oldu! Arkas Spor ile Halkbank kapıştıSumudica eski öğrencisi hakkında konuştu! Süper Lig'in devi Dragus'a 'Deli' oluyor - SporSumudica eski öğrencisi hakkında konuştu! Süper Lig'in devi Dragus'a 'Deli' oluyorGol makinesi Vangelis Pavlidis Süper Lig yolcusu! Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı - SporBeşiktaş, Aboubakar'ın alternatifini Hollanda'da buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...