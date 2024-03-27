Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia'dan jeneriklik gol! Cezayirli oyuncu tribünleri kendinden geçirdi

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Hatayspor formalarını da terleten Yassine Benzia, Güney Afrika'ya attığı golle geceye damgasını vurdu.

Yassine Benzia, Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık maçında jeneriklik bir gole imza attı.

Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı Cezayir ile Hugo Bross yönetimindeki Güney Afrika, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Stade de Nelson Mandela'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 6 golün çıktığı mücadelede kazanan olmadı ve maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Cezayir, 22. dakikada Yassine Benzia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takım Güney Afrika bu gole Themba Zwane ile cevap verdi.

Orta saha oyuncusu, 34 ve 45+5. dakikalarda sahneye çıkarak ülkesinin ilk yarıyı 2-1 önde bitirmesini sağladı.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Yacine Brahimi, beraberliği getiren golü buldu. 66. dakikada Güney Afrika'da Iqraam Rayners ağları sarsarak ülkesini yeniden öne taşıdı.

Bu zevkli mücadelede ise son sözü Benzia söyledi. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan hücum oyuncusu, maça beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

BENZIA ATTIĞI GOLLE BÜYÜLEDİ

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Hatayspor formalarını terleten Benzia, gecenin en güzel golünü atan oyuncu olarak ön plana çıktı.

Mounsef Bakrar'ın pasıyla ceza sahasının içerisinde topla buluşan Benzia, harika bir son vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti.

Cezayirli isim, önce topu önce kontrol edip daha sonra da akrobatik bir vuruş gerçekleştirdi. Bu gol büyük beğeni topladı.