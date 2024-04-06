Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a uyarı: U19'la çıkmak armaya hakaret

Süper Kupa’ya U19’la çıkmanın, maçı oynatmama planlarının kabul edilemez olduğunu savunan Aziz Yıldırım, “Bu yöntem ceza almamak için düşünülmüş korkakça bir çözümdür” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - TFF’nin erteleme ve yabancı hakem taleplerini reddetmesi üzerine Süper Kupa’da sahaya U19 takımını sürme kararı alan Fenerbahçe yönetimine en büyük tepkiyi eski başkan Aziz Yıldırım gösterdi. “Galatasaray maçları Fenerbahçelilerin bayramıdır” vurgusu yapan Aziz Başkan, “Tarihimiz, şartların aleyhimize olduğu pek çok maçta Galatasaray’ı hüsrana uğrattığımız maçlarla doludur. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray’ı yenerek Süper Kupa’yı alacağına inancımız tamdır” ifadesinde bulundu.

CAMİA AYAĞA KALKSIN

Yıldırım, “Futbol iklimi, büyük bir bataklık olup, bu bataklığın ortasında da FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır” derken, FETÖ’nün, 3 Temmuz’da kaybettiği savaşın intikamı almak istediğini ifade etti. Aziz Başkan “Fenerbahçe yönetimi ise genel kurula saygı göstermemiş, sadece kendi aldıkları kararları alkışlatmışlardır. Bütün Fenerbahçe derneklerinden beklentim, Erol Bilecik’in gülerek açıkladığı, mücadelemizin ciddiyeti ile bağdaşmayan karara karşı tepki koymalarıdır” dedi.

TARİH BUNU UNUTMAZ

Yönetimin aldığı bu kararın kabul edilemez olduğunu savunan Aziz Yıldırım, “Süper Kupa Finaline U19 takımı ile çıkmak kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür. Bizim düşüncemiz, Süper Kupa’ya A Takım kadrosu ile çıkmaktır. Maçın yarıda kalmasına sebep olmak armamıza ve formamıza bir hakaret, gençlerimize haksızlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

HEDİYE ETMEYİN

Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde oynamayı ter dökerek hak ettiğini hatırlatan Aziz Yıldırım, “Bu maça çıkmamak, himmetlerle kazanılmış kupaları müzesine götürmeye alışmış rakibimize bir kupanın benzer şekilde hak edilmediği hâlde hediye edilmesi olacaktır”

dedi.

YÖNETİMDEN İKİ KARAR

MAÇ GÜNÜ URFA'YA

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için iki karar aldı. Sarı lacivertliler maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısına katılmayacak. Ayrıca Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı gün 16.30 uçağıyla şehre gidecek.

OY ÇOKLUĞU İLE...

CEZALAR ONANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’ın birer maçlık cezalarını onadı. Kararın oy çokluğu ile alındığı açıklandı. Sarı lacivertliler iki oyuncunun da cezaların kalkması için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.