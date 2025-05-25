Aziz Yıldırım'dan Mourinho kararı! Bizzat Ali Koç'a iletti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ali Koç-Aziz Yıldırım zirvesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Görüşmede Yıldırım'ın, Jose Mourinho konusunda net tavır sergilediği iddia edildi. İşte Yıldırım'ın Portekizli adamla ilgili görüşü...

Sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ve flaş transferle başlayan ancak kupa kaldırma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Eylül ayında seçime gidecek olan kulüpte, üyelerin imza toplama süreci devam ederken gözler eski başkan Aziz Yıldırım'da.

"İMZA TOPLANARAK GİDEN BAŞKAN OLMA"

Birçok taraftar Yıldırım'ın aday olması gerektiğini düşünürken, eski başkandan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Yıldırım, geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç'la bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu.

Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği iddia edilmişti. Görüşmeye dair yeni bir detay daha ortaya çıktı.

'MOURINHO KALMALI' DEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz seçim sürecinde Jose Mourinho ismini ortaya atarak Portekizli teknik adamın transferinde etkin rol oynayan eski başkan Yıldırım'ın, Ali Koç'la yaptığı görüşmede Mourinho'nun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

"YANLIŞ YAPTIĞINDA AĞIRLIĞINIZI KOYUN"

Yıldırım, Koç'un 'istikrar için Mourinho ile devam' kararına katıldığını belirtirken, "Ancak elinizi hocanın üzerinden hiç çekmeyin. Onun hep yanında olun. Destek verin, yanlış yaptığında ağırlığınızı koyun" dediği kaydedildi.