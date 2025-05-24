Aziz Yıldırım-Ali Koç zirvesinden flaş detay! 'Hain' sözü dikkat çekti

Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüştü. İki ismin görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya başlarken, Yıldırım'ın imza veren üyelerle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Süper Lig'e Jose Mourinho önderliğinde çok büyük iddiayla başlayan ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaos var. Taraftar ikiye bölünürken bir kesim 'istifa' istiyor, diğer taraf ise 'istikrar' diyerek bir sene daha devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu süreçte başlatılan imza kampanyası ile kulüp seçim yoluna girerken, başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde eylül ayında Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını açıklamıştı.

YILDIRIM-KOÇ GÖRÜŞMESİNDEN DETAYLAR

Seçim için eylül ayının işaret edilmesi bazı kesimler tarafından eleştirilirken, Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Sessizliğini sürdüren Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

ESKİ BAŞKANDAN TAVSİYELER

Sabah'ın haberine göre; basketbol takımının EuroLeague Final Four'daki önemli maçının önüne geçmemesi için içerik paylaşılmayan zirvede eski başkan Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi.

"İMZA TOPLANARAK GİDEN BAŞKAN OLMA"

Kongre için imza toplayan üyelere 'hain' denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği iddia edildi.

"KULÜBÜN İYİLİĞİ İÇİN..."

Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi.