Aziz Yıldırım'dan olay seçim yorumu! Derbi zaferi sonrası kulüp üyelerini şaşırttı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bir dönem kendi yönetiminde yer alan Hakan Bilal Kutlualp'ın düzenlediği yemeğe katıldı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kalamış'ta düzenlenen yemeğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı alınan 1-0'lık galibiyeti yorumlayan Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olursa bizim seçilme şansımız azalacakmış. O zaman biz seçimi kaybedelim, Fenerbahçe şampiyon olsun! Fenerbahçe şampiyon olsun gerisi hiç önemli değil. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: KAVGA DEĞİL BARIŞ YAPMALIYIZ

Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız."