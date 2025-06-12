Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bahtiyar eder! Zaynutdinov için Dinamo Moskova teklifte bulundu

Bahtiyar eder! Zaynutdinov için Dinamo Moskova teklifte bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahtiyar eder! Zaynutdinov için Dinamo Moskova teklifte bulundu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Bahtiyar Zaynutdinov'a, Rusya'dan teklif geldi.

MURAD TAMER - Hemen her bölgede oynayabildiği için Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Bahtiyar Zaynutdinov, Rusya'ya dönüyor.

HER KONUDA ANLAŞTI 

Siyah-beyazlıların bir sezon önce 4,5 milyon avro karşılığında CSKA Moskova'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki oyuncu yine Moskova'da top koşturacak. Bu defa kendisini isteyen kulüp Dinamo Moskova. Oyuncuyla anlaşan Rus ekibi, bonservis bedeli konusunda Beşiktaş'ı ikna etmeye çalışacak.

MASUAKU GİDİYOR 

Bahtiyar Zaynutdinov, düzenli forma şansı bulmak için Beşiktaş yönetiminden transfer için kolaylık istedi. Piyasa değeri 3 milyon avro olan Kazak oyuncunun bonservis bedeli için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Arthur Masuaku, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemediği öğrenildi.

ÇOK AZ ŞANS BULDU

Zaynutdinov, Beşiktaş’ta geçen sezon 12 maçta forma giyebildi, herhangi bir skor katkısında bulunamadı.. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Evlenecek gençlere müjde! İşte 5 bin liralık indirim fırsatıFerdi Zeyrek'in ardından tekrar gündemde! Site, SPA ve oteller... Risk çok büyük
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a süper efsane! Fener'e Leroy Sane çalımı - SporGalatasaray'a süper efsaneMerih Demiral Süper Lig'e geri mi dönüyor? Al Ahli ile pazarlık başladı - SporMerih Demiral Süper Lig'e geri mi dönüyor?Trabzonspor, 10 numara için harekete geçti! Gronbaek için ilk adım - SporTrabzonspor, 10 numara için harekete geçtiMou kaldı Acun gitti! İstifasının perde arkası ortaya çıktı - Sporİstifasının perde arkası ortaya çıktıFenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Osimhen'den umudunu kesen Al Hilal, Faslı yıldıza talip oldu - SporAslan'ın gözü yaşlı, kesenin ağzı açıldıGalatasaray resmen açıkladı! Leroy Sane için KAP geldi - SporGalatasaray resmen açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...