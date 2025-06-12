Bahtiyar eder! Zaynutdinov için Dinamo Moskova teklifte bulundu

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Bahtiyar Zaynutdinov'a, Rusya'dan teklif geldi.

MURAD TAMER - Hemen her bölgede oynayabildiği için Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Bahtiyar Zaynutdinov, Rusya'ya dönüyor.

HER KONUDA ANLAŞTI

Siyah-beyazlıların bir sezon önce 4,5 milyon avro karşılığında CSKA Moskova'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki oyuncu yine Moskova'da top koşturacak. Bu defa kendisini isteyen kulüp Dinamo Moskova. Oyuncuyla anlaşan Rus ekibi, bonservis bedeli konusunda Beşiktaş'ı ikna etmeye çalışacak.

MASUAKU GİDİYOR

Bahtiyar Zaynutdinov, düzenli forma şansı bulmak için Beşiktaş yönetiminden transfer için kolaylık istedi. Piyasa değeri 3 milyon avro olan Kazak oyuncunun bonservis bedeli için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Arthur Masuaku, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemediği öğrenildi.

ÇOK AZ ŞANS BULDU

Zaynutdinov, Beşiktaş’ta geçen sezon 12 maçta forma giyebildi, herhangi bir skor katkısında bulunamadı..