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Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak

Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak

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Barış Alper Yılmaz&#039;ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak

Spor Haberleri

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 Nisan'da oynanacak Hatayspor maçıyla dalya yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2 Nisan'da oynanacak Hatayspor maçını büyük heyecanla bekliyor.

Milli oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sarı kırmızılı forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor. 2021-2022 sezonunda 23 resmi müsabakada forma giyen Barış Alper, maç başına 23 dakika süre aldı. Futbolda kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren kadroda yer alan genç hücum oyuncusu, skor katkısı veremedi.

Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ ZAMLI UZATILDI

Yaşanan yönetim ve teknik adam değişikliklerinin ardından kadroda tutulan Barış Alper, ikinci sezonunda maç sayısını 30'a, ortalama süresini de 34 dakikaya çıkardı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Yaşanan şampiyonluktaki katkısının ardından Barış Alper'in 2025-2026 sezonunun ardından sona erecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 2026-2027 sezonuna uzatıldı.

Güçlü fiziği, hızı, top tekniği ve son vuruşlarıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz, bu sezon ise sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekiyor. Barış Alper, Galatasaray'ın Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ile grup aşaması, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 47 müsabakanın 46'sında forma giydi. Maç başına 59 dakika süre alan genç futbolcu, söz konusu maçlarda 4 kez ağları havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak - 2. Resim

SOL BEK, SAĞ BEK, SANTRFOR VE KANAT 'BARIŞ ALPER YILMAZ'

Barış Alper Yılmaz, bu sezon farklı mevkilerde gösterdiği iyi performans ile takımına katkı verdi.

Sezon başında yapılan bazı transferlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper Yılmaz yetişti. Bir hücum oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol bekte de kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.

Barış Alper Yılmaz'ın büyük heyecanı! Galatasaray - Hatayspor maçıyla bir ilk yaşayacak - 3. Resim

GALATASARAY'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİM OLDU

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de 30, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Toplam 47 resmi müsabakada mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper, sadece 1 maç kaçırdı. Toplam 46 müsabakada forma giyen Barış Alper, cezası nedeniyle sadece 16. haftadaki Sivasspor karşılaşmasına çıkamadı.

Takımda en fazla maçta forma giyen futbolcu olan Barış Alper, sezonun ilk yarısında sonradan oyuna girdiği için sahada kaldığı süre bakımından 8. sırada yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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