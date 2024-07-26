Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var?

Başakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var?

Spor Haberleri

Futbola olan ilgisi ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyetini soyunma odasında tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti.

Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu." dedi.

Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz." şeklinde karşılık verdi.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.

Başakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var? - 1. Resim

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: BAŞKANIM SIKIŞTIRIYOR

Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi.

"Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" cevabını verdi.

Başakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var? - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.

Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Düzenleyen:  - Spor
Hacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, ilk olarak Haziran 2020'de atanmıştıInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro - SporBeşiktaş, eski yıldızı için devreye girdiCrespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jest - SporCrespo kiralanıyor! Fenerbahçe'den Süper Lig'in yeni ekibine jestBeşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı - SporBeşiktaş'tan bir transfer daha! 17'lik Benjamin imzayı attıŞov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - SporParis 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyorJelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı - SporJelert yeni Boey!Haydi Brad haydi! Beşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor - SporBeşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...