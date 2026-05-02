Basketbol Süper Ligi: Galatasaray son 5 dakikada kaybetti
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta mücadelesinde Glint Manisa Basket'i konuk etti. Bitime 5 dakika 14 saniye kala 75-74 önde olan sarı-kırmızılılar, sahadan 91-87'lik skorla galip ayrıldı.
- Karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
- Manisa Basket ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.
- Devreyi 46-42 önde bitiren Manisa Basket, son çeyreğe 69-66 galip girdi.
- Maçın skoru 91-87 Manisa Basket lehine sonuçlandı.
GALATASARAY MCT TECHNIC 87-91 GLINT MANİSA BASKET
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6
Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1
1. Periyot: 16-29
Devre: 42-46
3. Periyot: 66-69
Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)