Bekler sağlama alınıyor! Beşiktaş iki isme yoğunlaştı

Beşiktaş bek takviyesi için harekete geçti. Roma forması giyen sağ bek Karsdorp için son görüşmeler yapılıyor. Borna Sosa için de kiralık teklifi yapıldı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında alınan 5-0’lık tarihî galibiyetin yankıları sürerken, yönetim kazanılan kupanın eksikleri örtmesine izin vermeyecek. Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, birçok isimle ve kulüplerle görüşmelerde bulunuyor. Kartal’ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor. Ajax formasını giyen 26 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı.

MOURİNHO TANIYOR

Hollanda devi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak. Sağ bek bölgesi için de güçlü adaylardan birisi Rick Karsdorp. Roma’nın kadroda düşünmediği ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi. İtalyan medyasındaki haberlerde Beşiktaş’ın ciddi olduğu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiği belirtildi.

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Jean Onana geçen sezon 4 milyon avroya transfer edilmiş ancak kötü performansı sebebiyle Marsilya’ya kiralık gitmişti. Galatasaray maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldıza şans doğdu. 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi.