Benfica, Barrenechea'yı kadrosuna kattı

Aston Villa, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Benfica'ya gönderdi.

Avrupa'da oldukça hareketli geçen transfer döneminde gözler dev kulüplerde. Portekiz ekibi Benfica, Aston Villa'nın 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

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YÜZDE 30'LUK HAKKA SAHİP

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için Barrenechea'nın 3 milyon euro karşılığında kiralanması konusunda Aston Villa ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Arjantinli orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun sonuna kadar Aston Villa'dan kiralık olarak kulübe geliyor. Anlaşma, belirli hedeflere ulaşılması halinde zorunlu hale gelebilecek bir satın alma opsiyonunu da içeriyor ve oyuncunun sportif haklarının 12 milyon euro tutarında kalıcı olarak devredilmesini öngörüyor. Aston Villa, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 30'unu, azami 10 milyon avro ile sınırlı olmak üzere alma hakkına sahip olacak."

Geçen sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren Barrenechea, LaLiga'da 31 maçta forma giydi.