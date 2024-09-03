Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geri döndü

Galatasaray'dan Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bugün İstanbul'a geri dönerek A Milli Takım kampına katıldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a duygusal veda! "Kalbimin bir yarısı hep burada atacak"

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a duygusal veda! "Kalbimin bir yarısı hep burada atacak"

Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, resmi imzayı attıktan sonra İstanbul'a döndü.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılan Kerem, Uluslar Ligi'nde oynanacak Galler ve İzlanda maçlarının kadrosuna çağrılmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 17 NUMARA GİYECEK

Benfica'nın resmi televizyonuna konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benfica'nın Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum. Menajerim aracılığıyla bu kulüpten bir transfer teklifi aldığımı duyduğumda büyük bir sevinç yaşadım. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim. Her zaman hedefim galip gelmek ve kupa kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni takımında 17 numaralı formayı tercih eden Kerem, "Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğime söz veriyorum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takım arkadaşlarıma her zaman destek olacağım. Ve elbette kupalar kazanacağız." dedi.