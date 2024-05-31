Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel Jose Mourinho ile neden anlaşamadıklarını açıkladı

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı Yücel, Mourinho ile şartlarda anlaşamadıkları için masadan kalktıklarını söyledi.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ MOURİNHO İLE NEDEN ANLAŞAMADI?

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Beşiktaşlı Yücel, "Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır." dedi.

Mourinho ile temasa geçtiklerini ve olumlu görüşmeler yapıldığını dile getiren Yücel, "Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız." açıklamasında bulundu.

HATAYSPOR MAÇI SONRASINDA "TEKLİFİ KABUL ETTİ" DEMİŞTİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Jose Mourinho'yla yaklaşık bir ay önce görüştüklerini ve Portekizli teknik direktörün siyah-beyazlı kulübe gelmeyi kabul ettiğini söyledi.

Hatayspor maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti." demişti.