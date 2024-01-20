Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi

20 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 11:37

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic bu akşam forma giyemeyecek.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Emre, Berkay, Alpaslan, Serkan, Halil, Midtsjo, Diaby, İbrahim, Gökcan, Erencan

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Zaynutdinov, Umut, Semih, Necip, Demir Ege, Gedson, Rashica, Cenk