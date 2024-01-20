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    Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 deviren Beşiktaş, bu akşam Pendikspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar deplasmandan 3 puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor&#039;a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11&#039;ini belirledi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

    Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

    Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi

    BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

    Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic bu akşam forma giyemeyecek.

    Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi

    PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

    Pendikspor: Erdem, Emre, Berkay, Alpaslan, Serkan, Halil, Midtsjo, Diaby, İbrahim, Gökcan, Erencan

    Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Zaynutdinov, Umut, Semih, Necip, Demir Ege, Gedson, Rashica, Cenk 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşPendikspor
    Haberler > Spor > Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi
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