Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu! Antalyaspor, ilk yarıda attığı gollerle güldü

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini 5.dakikada Bünyamin Balcı, 38.dakikada penaltıdan Buksa kaydetti. Beşiktaş'ın golünü 46.dakikada Ernest Muçi kaydetti.

RASHICA'DAN TARİHİ HATA

Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından duraklamada penaltı kazandı. Topun başına geçen Rashica penaltıyı kullanırken çift vuruş yaptığı için gol geçerli sayılmadı.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE 3.KEZ YENİLDİ

Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarının ardından Antalyaspor'a da kaybeden Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Siyah beyazlılar 46 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 41 yaptı.