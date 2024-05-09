Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK&#039;ye sevk edildi

Spor Haberleri

TFF Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Çin'den Macaristan'a üstü düzey ziyaret... Kırmızı halıyla karşılandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir' - SporTransfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir'Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rashica depremi! Kupa finali öncesi şok sakatlık - SporBeşiktaş'ta Ghezzal ve Rashica depremi! Kupa finali öncesi şok sakatlıkTransfer dönemi öncesi Talisca'dan geri dönüş sinyali! 'Matematiksel hesaplara girmiyorum' - SporTransfer dönemi öncesi Talisca'dan geri dönüş sinyali! 'Matematiksel hesaplara girmiyorum'Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'ye çok yakın! Seçim sonrası İstanbul'a gelecek - SporSadettin Saran, dünyaca ünlü hocayı Fenerbahçe'ye getiriyorFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Çin'e transfer oldu - SporFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Çin'e transfer olduSüper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...