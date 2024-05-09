Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'ye çok yakın! Seçim sonrası İstanbul'a gelecek

Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'ye çok yakın! Seçim sonrası İstanbul'a gelecek

TFF Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.