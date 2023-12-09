Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika Süper Lig haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa İlker Coşkun ve Süleyman Özay görev yapacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.