Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

9 Aralık 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 13:08

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa İlker Coşkun ve Süleyman Özay görev yapacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.