Beşiktaş’ta sezonun ikinci yarı hazırlıkları sürerken takım kaptanı Orkun Kökçü, hem futbol kariyerine hem de özel hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Hollanda Ligi’ni oyuncu gelişimi açısından “en kolay lig” olarak nitelendiren 23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş’a transfer sürecini, Benfica ve Feyenoord dönemlerini, yaşadığı baskıyı ve siyah-beyazlı taraftarla kurduğu duygusal bağı anlattı. Kökçü, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarıda daha iyi bir Beşiktaş izlettireceklerine inandığını da sözlerine ekledi. Ayrıca yıldız oyuncu, konuk olduğu TRT Spor'da Beşiktaş'ın transfer gündemine değindi



"HOLLANDA EN KOLAY LİG" Kamp yoğun geçiyor. Çift idman yapıyoruz. İyi idman yaparak takım olarak iyi bir dönem geçiriyoruz. Arkadaşlarla odalarda oyun oynuyoruz, birlike vakit geçiriyoruz. Türkiye’de futbol açısından ve futbolun dışında inanılmaz bir kaos var. Bizim için önemli olan takım içinde böyle bir şey olmaması, sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da bizde böyle bir sorun yok. Hollanda Ligi oyuncu gelişimi için en kolay lig. Burada daha çok baskı var ama bu biraz daha eğlenceli olmasını sağlıyor, burada maç günü rahat olamazsın.

"BEŞİKTAŞ'I REDDEDEMEDİM" Yazın Dünya Kulüpler Kupası'nda hocayla tartıştım. Aslında Benfica'da güzel günler geçirdim ama normal hayatta sıkıntılar yaşadım. Ritm bulamadım. Transfer olmak istiyordum, babamla hep bunu konuşuyordum. En önemlisi benim için hayatta mutlu olmam. 2 sene Portekiz'de yaşadım. Hollanda'da zaten rahatım, ailem, çevrem orada. Hayat akıyordu. Portekiz'de hayatın gerçekleriyle karşılaştım ve o biraz zorladı. Babam ve ailemle konuşup tüm opsiyonları tarttık. Beşiktaş da gelince reddedemedim. Küçükken Beşiktaş'ın hayalini kuruyordum gerçekten. Ben kariyerimi yapayım insanı değilim, sonunda her şey unutuluyor, ben mutlu olacağım yere gelmek istedim. Ben gerçekten Beşiktaş'ta mutluyum. Bazen yazıp çiziyorlar Orkun mutsuz diye, öyle bir şey yok, ben mutluyum. Sonuçların, performansların daha iyi olması lazım. Öyle olunca daha da mutlu olurum. Kafaya da takmamak lazım.



"İLK KEZ SEVGİ HİSSETTİM" Tüm kariyerim boyunca baskıyla oynadım. İlk maçımda 1 gol 1 asistle başladım ve beklentiler başladı. 18 yaşımda ilk 11 oynamaya başladım, kariyerim boyunca baskıyla oynadım. Yalnız kaldığımda iki sene evde oturdum. İnsanlarla çabuk kaynaşan bir insan değilim. Annem ve babam sağ olsun geliyorlardı Portekiz'e. Tek başıma kaldığımda zordu. Havalimanında karşılama... Hayatımda ilk kez sevgi hissettim. Feyenoord'daki son senemde de şampiyon olunca sevgi hissetmiştim. Kendi kendime duygusallaşma diyordum havalimanında, ağlama dedim ama kendimi tutamadım. Uçakta konuşuyorduk, şöyle böyle karşılama olacak diye. Kendi kendime 'o kadar insan olmaz' dedim. Sosyal medyada yorumları, istekleri görmüştüm ama o kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Bir taraftan da Beşiktaş taraftarı hep böyle diyordum, rekorlar kırar. Güzel bir süreçti o. Şu anda beni biraz üzen demek istemiyorum da onun karşılığını daha da çok vermek istiyorum. Ona biraz takılıyorum.

"İLK GELDİĞİMDE GEÇİŞ OYUNU OYNUYORDUK" Türkiye'de bir tek gol ve asiste bakılıyor. O büyük etki oluyor oyuncu üstünde. Avrupa'da öyle bir oyun anlayışı yok. Kötü oynayıp gol atsam Türkiye'de laf olmaz. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Son 3-4 sezonda 10 gole yakın atıyordum ama şu an 0'dayım. Sıkıntılı bir durum aslında. Çözümünü de biliyorum ama burda konuşmayalım bunu. Gol atamadım, illaki bir baskı olacak. Rahatsız olacağım bir durum. Son 3-4 senedir hep 10 gole yakın atıyordum. Bu sene sıfırdayız. Sıkıntılı bir durum. Çözümünü de biliyorum ama burada konuşmasak da olur. Bunu dert ediyordum ama bu son tatille kafada biraz bıraktım. Benfica ve Feyenoord'da takım olarak daha önde oyun kuruyorduk, geçiş oyunu pek yoktu. Burada ilk başta öyle bir oyun planı vardı, şimdi daha çok topa sahip olma oyunu oynuyoruz. Daha çok ön alanda oynasam daha çok gol atabilirim. 10 numarada oynama istemek değil, ben 8 numarayım. Ben defanstan oyun kurmayı ve gol atmayı seviyorum. Çok beceremedik şu ana kadar ama olacak.

"BİR ÇOK TEKLİF ALDIM" Yazın transferim için beni yoklayan takımlar oldu, babama bana her şeyi anlatma, ciddi teklifleri anlat demiştim. Arabistan’dan ve Avrupa’dan teklifler vardı ama mutlu olacağım yerin Beşiktaş olduğunu düşündüm. Kendimi en rahat hissettiğim pozisyon 8 numara. Takımın öne doğru çıkabilmesini sağlamak istiyorum. İlk golümün özel olmasını istiyorum. İlk Shakhtar maçında, penaltıcıları belirledik ve Abraham attı. Attıktan sonra penaltıcıyı değiştirmek mantıklı değil. Kasımpaşa maçından sonra birinci penaltıcı ben oldum ama 11-12 maç olmuş, gol atamamışım, kaçırsam tamamen kahrolurum. O yüzden Cengiz abi aldı ve attı. Artık kime nasıl atacağımın önemi yok, atayım da kurtulayım şu sıkıntıdan. Acilen, bir an önce gol atmayı planlıyorum. Biliyorum ki bir tane atarsam arkası gelecek.

"SALİH ÖZCAN'I BEKLİYORUM" Feyenoord locasından biletimiz vardı. Daha sonra deplasman tribününde izledik. Güzel bir maçtı. Ertesi gün antrenmana Beşiktaş formasıyla gittim. Kavga ettik arkadaşlarımla. Salih Özcan ile konuştum. Ben de bekliyorum.

