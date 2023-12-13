Beşiktaş prestij maçına bile 7 eksikle çıkıyor! Rıza Çalımbay gençleri çağırdı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Konferans Ligi son hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, genç oyuncuları kafileye dahil etti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.
Polonyalı Pawel Raczkowski yöneteceği mücadele saat 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak.
Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, son sırada yer alıyor.
Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağı açıklandı.
Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu şu şekilde;