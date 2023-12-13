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    Beşiktaş prestij maçına bile 7 eksikle çıkıyor! Rıza Çalımbay gençleri çağırdı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş prestij maçına bile 7 eksikle çıkıyor! Rıza Çalımbay gençleri çağırdı
    Beşiktaş

    Konferans Ligi son hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, genç oyuncuları kafileye dahil etti.

    Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

    Polonyalı Pawel Raczkowski yöneteceği mücadele saat 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. 

    Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, son sırada yer alıyor.

    Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

    Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

    Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu şu şekilde;

    Beşiktaş prestij maçına bile 7 eksikle çıkıyor! Rıza Çalımbay gençleri çağırdı

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