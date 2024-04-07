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Haberler > Spor > Beşiktaş sezon sonunda toplu kıyıma gidecek! 19 yabancı futbolcudan 10’unun bileti kesildi

Beşiktaş sezon sonunda toplu kıyıma gidecek! 19 yabancı futbolcudan 10’unun bileti kesildi

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Beşiktaş sezon sonunda toplu kıyıma gidecek! 19 yabancı futbolcudan 10’unun bileti kesildi

Spor Haberleri

Bu sezon üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmayan Beşiktaş, sezon sonunda kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Talibi çıkmayan isimlerin kiralanması, karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedilmesi gibi formüllerle 19 yabancı futbolcudan 10’u ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de ve Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gitme planı yapıyor. 2024-2025 sezonun beyaz bir sayfa açmak ve camiaya kendini affettirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle de yabancı futbolcularla yolları ayırmanın peşinde.

Beşiktaş sezon sonunda toplu kıyıma gidecek! 19 yabancı futbolcudan 10’unun bileti kesildi - 1. Resim

19 YABANCIDAN 10'UNUNA YOL GÖRÜNDÜ

Hürriyet'in haberine göre; kiralıkla gönderilenler de dahil toplamda 19 yabancıyı kadrosunda bulunduran Beşiktaş, en az 10 isimle vedalaşmak istiyor. 

-Ghezzal ve Hasic’in sözleşmeleri 31 Mayıs 2024’te sona eriyor. Sözleşme uzatılması düşünülmüyor.

-Sözleşmeleri devam eden Svensson, Colley, Amartey, Worrall, Aboubakar, Muleka, Rebic, Rosier, Onana ve Montero da gönderilmesi gündemde olan isimler.

-Talibi çıkmayan isimler kiralanabilir ya da sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilebilir.

-Takıma maaliyeti yüksek olan isimler ise gitmek istemeleri haline, kolaylık sağlanıp gönderilecek. 

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