Beşiktaş şov yaptı! Kartal'dan 5 gollü galibiyet

Olimpiyat Stadı’ndaki dev derbi âdeta golle başladı. Nelsson’un hatasında 20. saniyede Ciro İmmobile perdeyi açtı. Siyah beyazlılar ikinci yarıda Svensson, İmmobile (pen.), Rafa Silva ve Mustafa ile farka koşup Süper Kupa’yı havaya kaldırdı. Cimbom’da Nelsson, ikinci sarıdan kızardı…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Kupa finali henüz ilk saniyelerde İmmobile’nin attığı golle başlayınca dev kapışmada bütün stratejiler değişti. Galatasaray topa daha çok hâkim olan, Beşiktaş ise hızlı hücumlarla boşlukları değerlendirmeye çalışan taraftı. Sarı kırmızılıların savunmanın arkasına attığı toplarla bulduğu iki gol de ofsayda takıldı. Giovanni van Bronckhorst tehlikenin farkına varınca savunmayı önde kurmaktan vazgeçti. Galatasaray ilk yarının son 20 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olmasına rağmen hücumda organize olmayı bir türlü başaramadı. Kerem Aktürkoğlu’nun hemen her topu kaybetmesi de Galatasaray’ın üretkenliğini ciddi ölçüde etkiledi.

ŞAMPİYON YOK OLDU

İkinci yarıda Okan Buruk’un Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz’ı devreye sokmasıyla Galatasaray hücumda çok daha tehlikeli olmaya başladı. Henüz ilk dakikalarda Batshuayi’nin vuruşunu Mert Günok’un ayaklarıyla çelmesi çok kritik bir andı. Akabinde Beşiktaş’ın atağında Svensson farkı ikiye çıkarmayı başardı. Van Bronckhorst’un orta alanı sağlama alan değişiklikleri, Galatasaray’ın oyun kurmasını engelledi. Okan Buruk’un da panik değişiklikleri Galatasaray’ın sahadan silinmesine yol açtı. Finalde Beşiktaş’ın şovu başladı. İmmobile penaltıdan farkı 3’e çıkardı, Rafa Silva’ dan hemen sonra Mustafa Hekimoğlu Beşiktaş’ın tarihi gecesinde son sözü söyleyen isim oldu.

CİRO'DAN SÜPER SİFTAH

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Ciro İmmobile, Türkiye kariyerine ‘süper’ başladı. İlk resmî maçında Süper Kupa’da henüz 20. saniyede Galatasaray ağlarını sarsan İmmobile, bir de penaltıdan gol attı. İmmobile, ayrıca attığı ‘şipşak’ golle, geçen sezon Süper Kupa’da U19’la maça çıkan Fenerbahçe’ye 50. saniyede attığı ‘en erken gol’ rekorunu da kırdı.

OLİMPİYAT TIKLIM TIKLIM

İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda güvenlik için bırakılan boşluklar sebebiyle dev kapışmayı 70 bin kişi stattan izledi. Siyah beyazlı taraftarlar seremoni sırasında ‘Boğazın efendisi, İstanbul’un sahibi’ yazılı pankart açtı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” mesajı gönderdi.

KUPA HACIOSMANOĞLU'NDAN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş’a kupasını teslim etti. Hacıosmanoğlu podyuma alkışlar eşliğinde geldi.

TARAFTAR DALGA GEÇTİ! AŞKIN OLAYIM..

Beşiktaşlı futbolcular, ikincilik madalyası alan Galatasaraylı futbolcuları alkışladı. Siyah beyazlı taraftarlar Galatasaraylı oyuncular ikincilik madalyalarını alırken ‘Aşkın olayım’ şarkısını söyleyerek rakipleriyle dalga geçti. İcardi, madalya törenine katılmadı.

VAN BRONCKHORST: KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ

Beşiktaş’ın hocası Giovanni van Bronckhorst, “Bu çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0’lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkaracağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız. Hollanda’da aldığım en özel galibiyet Ajax’a karşıydı. Şimdi de tarihî bir rakibi yenerek kazandık” diye konuştu.

BURUK: DAHA HAZIR DEĞİLİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı, aratmadı mı, bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Ama taraftarlarımız merak etmesin toparlanıp yine şampiyon biz olacağız” dedi.

MAÇIN OYUNCUSU İMMOBİLE

Maçta iki gol atan Ciro İmmobile, Süper Kupa’nın oyuncusu seçildi. Oyuncuya ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı takdim etti. İtalyan oyuncu “Harika bir başlangıç oldu. Sezon sonunda lig kupasını da havaya kaldıracağız” dedi.