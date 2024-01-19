Beşiktaş tarihinin transfer rekoru kırılacak! Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu

19 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:20

Son dönemlerde Avrupa'ya transfer yapan Türk futbolculara bir yenisi daha ekleniyor.

Arda Güler, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yunus Emre Konak ve Rıdvan Yılmaz gibi isimler Türkiye'den Avrupa'ya giderek dikkat çekici transferlere imza atmıştı.

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy için de Avrupa takımları sıraya girdi.

Yıldız oyuncunun performansını yakından takip eden kulüpler, oyuncuyu kaptırmamak için sezon sonunda resmi teklif yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ GENÇ SEMİH'İN FİYATINI BELİRLEDİ

Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Semih Kılıçsoy, kısa sürede taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da üzerinde titrediği 18'lik yıldız için belirlenen bonservis belli oldu.

İlk etapta oyuncuyu gelecek sezon takımda tutmak isteyen Siyah-beyazlılar, Avrupa devlerinin yoğun ilgisi karşısında en az 25 milyon euro talep edecek.

SEMİH KILIÇSOY TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Semih'in transferi istenen bedellere tamamlanması durumunda kulüp tarihinin en yüksek satışı gerçekleşmiş olacak.

Daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a giden Cenk Tosun, siyah-beyazlılara 22.5 milyon euro kazandırmıştı.