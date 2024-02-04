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    • Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)
    Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24'üncü haftası kritik derbiye ev sahipliği yapıyor. 36 puanla ligde 4'üncü sırada bulunan Beşiktaş, 37 puanlı Trabzonspor'u konuk ediyor. Devre arasında Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi isimleri kaybeden bordo mavililer deplasmanda puan ararken, Beşiktaş ise kötü gidişe dur demek istiyor. Kritik maçta ilk düdük çaldı. İşte detaylar...

    Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı kritik karşılaşmaya her iki takım da mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, taraftarlar da tribündeki yerini aldı. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçına dair detaylar...

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.
    Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Denswil, Eren, Mehmetcan, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis. 

    VAR KOLTUĞUNDA ALPER ÇETİN OTURUYOR

    Kritik mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Turgut Doman olacak.

    Mücadelede VAR koltuğunda oturan isim ise Alper Çetin. AVAR’da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.

    OMAR COLLEY KADRODA YOK

    Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo mavililer karşısında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

    Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)

    TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

    Siyah beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı.

    Erken saatlerden itibaren stadyum çevresi ve Beşiktaş Çarşı bölgesinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca tezahüratlar ve marşlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na girdi.

    Öte yandan Trabzonspor taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bu maçta tribünde yer almıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşTrabzonspor Süper Lig
    Haberler > Spor > Beşiktaş - Trabzonspor (Canlı anlatım)
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