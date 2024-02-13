Beşiktaş, transferi duyurdu: 11 milyon euro ödenecek

Beşiktaş devre arasında Portekiz ekiplerinden Braga'dan kiraladığı Al Musrati'nin bonservisinin alındığını duyurdu.

Beşiktaş, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Yıldız oyuncu Kayserispor ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında ilk defa forma giymişti.

BEŞİKTAŞ AL MUSRATI'NİN BONSERVİSİNİ ALDI

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bonservisine 11 milyon euro ödenen Libyalı oyuncu kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.