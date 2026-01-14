Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 2025-2026 sezonunda BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek 34 yaşındaki milli pivot, 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı ekipte forma giymişti.

Beşiktaş GAİN, milli pivot Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'da mücadele eden deneyimli basketbolcu, 8 yıl sonra siyah-beyazlılara döndü.

Sertaç Şanlı (Fotoğraf: Beşiktaş KUlübü resmi)

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Herkes gün olur evine geri döner. Yuvana yeniden hoş geldin Sertaç Şanlı" ifadeleri kullanıldı.

SERTAÇ ŞANLI'NIN KARİYERİ

Kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol' takımlarında görev yapan 34 yaşındaki milli pivot, siyah-beyazlılar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

