Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında transfer gündemi hakkında bilgi verdi. Adalı, Aston Villa'dan renklerine bağladıkları Yasin Özcan'ın ardından devre arasında ikinci transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani, Inter formasıyla bu sezon 16 maça çıktı.

Devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan genç savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, camiaya ikinci transferin müjdesini canlı yayında verdi.

"4 OYUNCU ALACAĞIZ"

Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Adalı, "Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, bu rakama Yasin Özcan dahil değil" dedi.

Serdal Adalı

KRISTJAN ASLLANI AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulübün bir numarası, Serie A temsilcisi Inter'de forma giyen 23 yaşındaki Arnavut orta saha hakkında, "Bir aksilik olmazsa Kristjan Asllani gelecek. 3 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Asllani bu akşam geç saatlerde ya da yarın gelmiş olur. Inter ve Torino'nun arasında bir fesih durumu var. Biz hem Inter'le hem de futbolcuyla anlaştık" ifadelerini kullandı.

Kristjan Asllani (Fotoğraf: Instagram)

Haberle İlgili Daha Fazlası