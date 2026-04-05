Sarı lacivertlilere tek golle kaybeden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu.

F.BAHÇE VE G.SARAY'A KARŞI KAZANAMADI

Kartal, 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı mücadelelerde 3 puana uzanamadı.

Sarı-kırmızılılar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde ise 1-0 kaybetti. Kara Kartal, sarı-lacivertlilere de evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 yenildi.

11 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAYBETTİ

Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Beşiktaş, tam 11 maç sonra deplasman mağlubiyeti yaşadı.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların deplasman yenilmezliği de sona erdi. En son 19 Eylül 2025 tarihinde konuk olduğu Göztepe’ye 3-0 kaybeden Kartal, sonraki süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Eyüpspor ile de berabere kalmıştı.

