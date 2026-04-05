Beşiktaş'ın derbi kâbusu! 11 maçlık seri sona erdi
Sarı lacivertlilere tek golle kaybeden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamlamış oldu.
F.BAHÇE VE G.SARAY'A KARŞI KAZANAMADI
Kartal, 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile ligde oynadığı mücadelelerde 3 puana uzanamadı.
Sarı-kırmızılılar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde ise 1-0 kaybetti. Kara Kartal, sarı-lacivertlilere de evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 yenildi.
11 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAYBETTİ
Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Beşiktaş, tam 11 maç sonra deplasman mağlubiyeti yaşadı.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların deplasman yenilmezliği de sona erdi. En son 19 Eylül 2025 tarihinde konuk olduğu Göztepe’ye 3-0 kaybeden Kartal, sonraki süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Eyüpspor ile de berabere kalmıştı.