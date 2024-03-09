Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu! Açıklanan rakam taraftarları şaşırttı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısı bugün yapıldı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda borç bilgilendirmesi yapıldı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu duyuruldu.

Divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.

TEVFİK YAMANTÜRK: BU İŞ BÖYLE GİTMEZ

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerini sürekli bilgilendirdikleri için Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kuruluna teşekkür etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Yamantürk, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bunun dışında kaldığımız için mutluyum ve gururluyum. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar. Hiç cevap vermemek en doğru yol. Futbolun paydaşları futbola büyük zarar veriyor. Bu iş böyle yürümez. Futbolun pastası gün geçtikçe küçülüyor. Buna bir şekilde TFF bir karar verecek. Bu iş böyle gitmez." ifadelerini kullandı.